Эксперт рассказала почему обязательно нужно белить деревья Садовод Самойлова: красить деревья нужно, чтобы не допустить разрывов коры

Весной из-за резких перепадов температуры кора деревьев может повреждаться, сообщила NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, остановить этот процесс может побелка коры. Она спасает древесину от воздействия солнечных лучей.

Темная кора в солнечные дни притягивает лучи, под ней начинается сокодвижение, а к ночи всегда в конце зимы-начале весны бывает минусовая температура. Мельчайшие частицы сока на морозе замерзают, и получается разрывы коры. Так же разрывает стеклянную банку с водой на морозе, — пояснила Светлана Самойлова.

Когда деревья покрыты белой краской, лучи солнца не так сильно нагревают кору, поэтому она не лопается, подчеркнула садовод. Она отметила, что деревья белят примерно до высоты человеческого плеча, а не по колено.

Стоит покрасить стволы деревьев уже в конце февраля, добавила собеседнице NEWS.ru. По ее словам, особенно важно это сделать, если дачник не успел поздней осенью, либо побелку смыло дождями.

Даже если в саду высокий снежный покров, все равно лучше побелить деревья при возможности подобраться к ним. Это можно сделать при 0 градусов или при низкой плюсовой температуре. Главное, чтобы на момент побелки была плюсовая температура в течение двух часов. Именно столько времени нужно, чтобы краска высохла, — порекомендовала Самойлова.

Раннее сообщалось, что садоводы без сожаления выбрасывают просроченные семена, считая их бесполезными. Но на практике даже залежавшийся материал можно «разбудить», если правильно его подготовить. Эти простые способы помогают вернуть всхожесть и сэкономить на покупке новых пакетиков.