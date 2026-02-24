Секрет дружных всходов петунии и лобелии: простой посев со снегом, после которого рассада появляется уже на пятый день

Петуния и лобелия каждый год делают балконы и террасы по-настоящему нарядными. Но покупать готовую рассаду совсем не обязательно — её легко вырастить дома и сэкономить. Особенно хорошо работает необычный способ посева со снегом, который заметно ускоряет прорастание.

Эти цветы лучше сеять на рассаду, потому что развиваются они медленно. Возьмите прозрачный контейнер с крышкой, насыпьте плодородный грунт и сверху разложите слой снега. По снегу аккуратно распределите семена, не поливая почву. Закройте контейнер крышкой и поставьте на светлый подоконник. Уже на пятый день появляются первые ростки.

Секрет в том, что тающий снег даёт семенам естественную влагу и мягко втягивает их на нужную глубину. Когда появятся 3 настоящих листочка, рассаду пикируют: слабую — в ёмкости диаметром 3 см, крепкую — в стаканчики 500 мл. При высоте 5 см верхушки прищипывают, чтобы растения росли пышными и цвели всё лето.

