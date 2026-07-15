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15 июля 2026 в 10:00

Прячу абрикосы в творожное тесто — подаю кнедлики на завтрак: мягкие, воздушные, с кислинкой и сладкой посыпкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру пачку творога, пару яиц и горсть свежих абрикосов — и леплю кнедлики, которые переносят меня в австрийскую кофейню, даже не выходя из кухни.

Получаются нежные воздушные шарики с сюрпризом: кисло-сладкая фруктовая серединка, обернутая в мягкую творожную оболочку, которая буквально тает на языке.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (сухого, зернистого), 2 яйца, 150 г муки (плюс для подпыла), 50 г манной крупы, щепотка соли, 10–12 свежих абрикосов (или консервированных половинок), сливочное масло для подачи и сахар с корицей для обсыпки. Творог дважды пропустите через мясорубку или протрите через сито — это главный секрет нежной текстуры без комочков. Добавьте яйца, муку, манку и соль, замесите мягкое, слегка липкое тесто. Оставьте его на 15 минут под пленкой, чтобы манка набухла. Тем временем абрикосы вымойте, обсушите, удалите косточки, стараясь сохранить половинки целыми — вместо косточки можно положить кусочек сахара для контраста. Присыпьте руки мукой, отщипывайте кусочек теста, расплющите в лепешку, положите половинку абрикоса (или целый плод без косточки) и сформируйте плотный шарик, тщательно защипнув края: начинка не должна выглядывать. Опускайте кнедлики по несколько штук в кипящую подсоленную воду и варите 5–7 минут после всплытия, пока они не станут упругими. Достаньте шумовкой, выложите на тарелку, полейте растопленным сливочным маслом и щедро посыпьте смесью сахара с корицей. Подавайте теплыми, со сметаной или фруктовым соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти кнедлики для воскресного обеда. Вместо свежих абрикосов я использовала консервированные половинки — вышло еще сочнее.

Проверено редакцией
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творог
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завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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