Заливаю тертый сыр молоком — и вуаля: к чаю подаю абрикосовое суфле — нежная текстура, а внутри кисло-сладкий сюрприз

Беру полутвердый сыр с ореховым вкусом, консервированные абрикосы и четыре свежих яйца — и запекаю суфле, которое взрывает представления о сочетании сладкого и соленого.

Получается воздушное облако с золотистой шапкой, внутри — нежный, влажный крем с кисло-сладкими вкраплениями фруктов и тонким пряным послевкусием имбиря.

Для приготовления четырех порций вам понадобится: 500 мл молока, 300 г полутвердого сыра (идеально маасдам или гауда), 10 г сливочного масла, 6 половинок консервированных абрикосов, 50 г свежего имбиря, 4 яйца, 40 г сахара, 1 ч. ложка муки и одно песочное печенье для крошки. Духовку разогрейте до 180°C, форму для запекания смажьте маслом. Сыр натрите на мелкой терке, имбирь очистите и тоже мелко натрите. В кастрюле подогрейте молоко с половиной сыра и имбирем, помешивая, пока сыр не расплавится, — получится густой соус. Снимите с огня, добавьте желтки, муку и сахар, тщательно перемешайте. Абрикосы нарежьте кубиками и вмешайте в массу. В отдельной миске взбейте белки с щепоткой соли в крепкую пену, затем осторожно лопаткой складывающими движениями соедините их с сырной основой — важно не переболтать, чтобы сохранить воздушность. Вылейте смесь в форму, посыпьте оставшимся сыром и раскрошенным печеньем. Выпекайте 35–40 минут до румяного верха. Подавайте сразу, пока суфле не осело, — оно само просится на ложку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла это суфле на обеденный перекус: «Я заменила имбирь на молотый кардамон, и вкус стал более восточным, еще интереснее. Кстати, вместо абрикосов можно взять персики».