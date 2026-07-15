Киев получит жесткий ответ за убийство иеродиакона Нифонта, который попытался сбежать после принудительной мобилизации, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, каждый солдат ВСУ, который причастен к гибели мирных жителей, понесет суровую ответственность.

Украинские заградительные отряды расстреляли иеродиакона Нифонта — монаха канонической Украинской православной церкви, которого ранее принудительно мобилизовали из монастыря. Он не хотел убивать и воевать. Он был священником, его дело — молитва, а не война. Но киевский режим сначала насильно загнал его в окопы, а потом, когда он попытался уйти от убийства, его расстреляли свои же. За этим преступлением стоят конкретные люди — те, кто отдал приказ, и те, кто нажал на спусковой крючок. Они ответят за это перед Богом и перед людьми. И ответ будет жестким, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что солдаты ВСУ убили безоружного человека, не связанного с боевыми действиями. По словам депутата, украинская власть давно перешла все моральные границы: они мобилизуют священников, отправляют их на передовую, а когда те отказываются убивать, их расстреливают как дезертиров.

[ВСУ] — это не армия, это банда убийц, которая не уважает ни веру, ни человеческую жизнь. Я выражаю глубокие соболезнования братии Свитязского Петропавловского мужского монастыря и всем верующим, для которых иеродиакон Нифонт был духовным наставником. Виновные в этом преступлении должны знать: возмездие неизбежно. Никто не уйдет от ответа за кровь невинных. И чем дальше киевский режим будет заходить в своем безумии, тем тяжелее будет его падение. Вечная память иеродиакону Нифонту. А убийцам — вечное проклятие и суд, который они заслужили, — резюмировал Иванов.

Ранее в Хмельницкой области сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви. В настоящее время он проходит подготовку на полигоне в Ровно.