Минпросвещения усложнит олимпиады для российских школьников

Минпросвещения разработало изменения в порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, в частности оно планирует запретить повторное участие в ее этапах в течение года, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы Лариса Тутова. Другим нововведением станет расширение списка запрещенных на туре предметов. Теперь нельзя будет проносить не только телефоны, но и электронно-вычислительную технику, фотоаппараты, диктофоны, любые заметки и справочные материалы. По мнению парламентария, популярность олимпиад растет, поэтому ведомство намерено повысить их престижность и прозрачность.

Запрет на повторное участие в одном этапе устраняет возможность натаскивания на конкретные задания и бесконечного переписывания одного и того же этапа для улучшения результата, что заставит готовиться основательнее. Расширенный запрет на средства связи и заметки делает практически невозможным использование шпаргалок и гаджетов, что резко повышает честность соревнования. Удаление за нарушение по любому предмету — это серьезный сдерживающий фактор. Риск потерять возможность участвовать во всех олимпиадах за одну ошибку значительно дисциплинирует, — отметила Тутова.

Она подчеркнула, что новые правила замотивируют школьников более глубоко и системно изучать выбранный предмет. Парламентарий посоветовала потенциальным участникам начинать подготовку за год, разбирать сложные задания и не бояться работать с нестандартными формулировками.

Ранее в Минобрнауки РФ заявили, что российские вузы могут начислить абитуриентам до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, а это повысит шансы на поступление. До 10 баллов можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах школьников и волонтерских мероприятиях.