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15 июля 2026 в 10:22

Киеву разрешили закупиться компонентами для дронов у Китая

FT: Украине разрешили тратить кредит ЕС на китайские комплектующие для дронов

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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ЕС предоставил Украине разрешение на использование денег из нового кредита для закупки комплектующих для БПЛА в Китае, сообщила газета The Financial Times. Эти средства станут первым траншем в рамках программы кредитной поддержки Киева.

Киев добился разрешения использовать часть транша <...> для закупки в Китае компонентов для беспилотников, — говорится в публикации

Отмечается, что приобретение компонентов для беспилотных летательных аппаратов в Китае является вынужденной мерой. Это связано с тем, что Европейский союз не способен самостоятельно производить необходимые детали в требуемом количестве.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен разрешить Украине приобретать вооружения в Великобритании в рамках программы европейского военного финансирования объемом €60 млрд (5,2 трлн рублей) на 2026–2027 годы. Брюссель близок к заключению соответствующего соглашения с Лондоном.

До этого стало известно, что Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных дронов для Украины на сумму около €90 млн (8 млрд рублей). Этот заказ при выполнении станет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством.

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