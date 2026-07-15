Мбаппе объяснил провал сборной Франции в матче с Испанией

Сборная Франции провалила полуфинальный матч чемпионата мира по футболу против Испании из-за того, что команда не справилась ни тактически, ни технически, заявил французский нападающий Килиан Мбаппе. По его словам, которые приводит газета Marca, испанцы действовали в привычной манере — контролировали мяч и диктовали темп, тогда как французы допустили слишком много ошибок и не знали, как навредить сопернику в решающий момент.

Мы не показали ту игру, которую хотели, ни тактически, ни технически, ни по общему уровню. Когда ты не делаешь то, что должен делать в полуфинале чемпионата мира, ты проигрываешь, — сказал футболист.

Отдельно Мбаппе разобрал провал в прессинге, отметив, что у Фабиана Руиса и Родри было слишком много времени на принятие решений, а взаимопонимания при прессинге команде не хватало. Матч в Далласе завершился со счетом 0:2. Теперь французам предстоит игра за третье место 18 июля против проигравшего в паре Англия — Аргентина.

Ранее СМИ писали, что полуфинальная встреча чемпионата мира между сборными Англии и Аргентины получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА.