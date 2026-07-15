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15 июля 2026 в 11:58

Россиянин нашел в мусорке слитки золота стоимостью 54,9 млн рублей

Житель Благовещенска спрятал найденное золото на 54,9 млн рублей и попал под суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Житель Благовещенска нашел в мусорном контейнере золото стоимостью почти 55 млн рублей и попытался присвоить находку, сообщает Telegram-канал «КП — Новосибирск». Суд назначил ему условное наказание за незаконное обращение с драгоценным металлом.

Мужчина обнаружил среди бытовых отходов коробку с тремя слитками желтого металла. Экспертиза установила, что это почти 4,4 кг чистого золота стоимостью 54,9 млн рублей. Вместо обращения в полицию он спрятал слитки в подлокотнике автомобиля, а затем попытался отправить их в Новосибирск под видом посылки с радиодеталями. Однако груз перехватили сотрудники УФСБ в аэропорту Благовещенска.

В суде мужчина признал вину и заключил сделку со следствием. Ему назначили 1 год 10 месяцев условно с испытательным сроком полтора года.

Ранее пресс-служба управления внутренних дел по САО столичного главка МВД сообщила, что в Москве полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в присвоении кошелька с 150 тыс. рублей. Деньги потерял 20-летний москвич во время поездки на электросамокате. Всю сумму изъяли и вернули владельцу.

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