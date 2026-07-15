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15 июля 2026 в 12:03

Россиянка лишилась отпуска из-за ошибки МВД и получила 300 тыс. рублей

Россиянка смогла отсудить у МВД 300 тыс. рублей после сорванного отпуска в ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жительница Ростова-на-Дону отсудила у МВД 300 тыс. рублей за сорванный отпуск в ОАЭ из-за ошибки в паспорте, сообщает TourDom. Инцидент произошел еще в 2024 году. Тогда женщина получила новый биометрический паспорт и не сразу заметила допущенную при оформлении ошибку.

Женщина пользовалась документом несколько месяцев, пока в аэропорту Внуково не выяснилось, что сотрудники МВД пропустили одну букву в отчестве — вместо «Сергеевна» в паспорте значилось «Сергевна». Документ был изъят на месте, а в Дубай туристку не пустили.

Женщине пришлось в срочном порядке переоформлять паспорт. Из-за сорванного отпуска она обратилась в суд с требованием возместить стоимость авиабилетов, железнодорожных билетов, оплаченных, но неиспользованных дней в отеле, а также компенсировать моральный вред и судебные расходы — в общей сложности на 560 тыс. рублей. После двух лет судебных разбирательств с управлением МВД по Ростову-на-Дону ей удалось взыскать больше половины заявленной суммы.

Ранее прокуратура сообщила, что 60-летней жительнице Санкт-Петербурга, упавшей на льду весной 2026 года, выплатят компенсацию в размере 300 тыс. рублей. Пенсионерка сломала руку, поскользнувшись у дома № 65 на Парашютной улице.

Россия
МВД
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компенсации
Ростов-на-Дону
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