Экс-супруга Эминема оказалась в больнице

Бывшую жену репера Эминема Ким Скотт экстренно госпитализировали, сообщает TMZ. По данным издания, Скотт попала в больницу с кровоизлиянием и рваной раной. Детали инцидента и текущее состояние здоровья экс-супруги артиста пока не неизвестны.

По информации TMZ, в мае Скотт арестовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В Честерфилде произошло ДТП, в котором автомобиль под управлением девушки столкнулся с припаркованным транспортным средством. В июне суд выдал временные ордера на арест бывшей супруги артиста из-за ее отсутствия на судебных заседаниях. Впоследствии эти ордера были отменены.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Турции Нихат Кахфеджи задержан по подозрению в избиении жены. После дачи показаний его освободили, однако расследование все еще продолжается. По данным турецких СМИ, в одном из ресторанов Стамбула у супругов произошел конфликт, после чего бывшего футболиста доставили в отделение полиции. После дачи показаний мужчину отпустили.