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15 июля 2026 в 12:08

Экс-супруга Эминема оказалась в больнице

TMZ: бывшая жена рэпера Эминема Ким попала в больницу с рваной раной

Эминем Эминем Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Бывшую жену репера Эминема Ким Скотт экстренно госпитализировали, сообщает TMZ. По данным издания, Скотт попала в больницу с кровоизлиянием и рваной раной. Детали инцидента и текущее состояние здоровья экс-супруги артиста пока не неизвестны.

По информации TMZ, в мае Скотт арестовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В Честерфилде произошло ДТП, в котором автомобиль под управлением девушки столкнулся с припаркованным транспортным средством. В июне суд выдал временные ордера на арест бывшей супруги артиста из-за ее отсутствия на судебных заседаниях. Впоследствии эти ордера были отменены.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной Турции Нихат Кахфеджи задержан по подозрению в избиении жены. После дачи показаний его освободили, однако расследование все еще продолжается. По данным турецких СМИ, в одном из ресторанов Стамбула у супругов произошел конфликт, после чего бывшего футболиста доставили в отделение полиции. После дачи показаний мужчину отпустили.

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