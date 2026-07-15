Брюссель попросил США отменить тарифы на алкоголь, сыры и роботов ЕС подготовил список экспортных товаров, на которые просит США отменить тарифы

Евросоюз составил список экспортных товаров, на которые хочет отменить тарифы в 15% со стороны США, пишет издание Euractiv со ссылкой на документ. В реестр вошли в том числе различные виды алкоголя, сыры, промышленные роботы и медицинское оборудование.

В ЕС обосновали такое требование тем, что объединение выполнило свою часть обязательств по тарифному соглашению. Так, с 1 июля Еврокомиссия отменила пошлины на сотни товаров из США.

По подсчетам, новосоставленный список охватывает экспорт в Старый Свет на общую сумму в €150 млрд. Европейцы хотят убрать пошлины с американских вин, виски, джинов, ромов, водок, ликеров, сыров рокфор и пекорино, оливкового масла, оливок, макарон и грибов. Они также предложили отменить тарифы на промышленных роботов, сельскохозяйственную технику и медоборудование.

Ранее стало известно, что закон об ужесточении санкций США против России даст возможность США наложить пошлины до 100%. Штаты также смогут ввести тарифы против стран, которые закупают российскую нефть. Среди них есть Китай и Индия.