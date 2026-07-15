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15 июля 2026 в 12:03

«Одноклассники» и Банк России запустят спецпроект для предпринимателей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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«Одноклассники» и Банк России запускают образовательный проект для предпринимателей. Его цель — доступным и практическим языком рассказать о финансовых инструментах, помочь найти источники финансирования, выбрать оптимальный вариант и избежать распространенных ошибок.

В основе проекта лежит серия из семи видеороликов, в которых участвуют специалисты Банка России, представители финансовых организаций и бизнеса. Эти видео можно будет найти в официальной группе Банка России на платформе «Одноклассники».

Первый выпуск, посвященный жизненному циклу бизнеса, запланирован на 15 июля. В течение августа в группе проекта в «Одноклассниках» появятся материалы о краудфандинге, маркетплейсах, Системе быстрых платежей, мерах поддержки Корпорации МСП и факторинге. Каждый выпуск будет сопровождаться серией карточек с ключевыми выводами и практическими советами.

Помимо образовательного контента, социальная сеть запустила программу поддержки для малого и среднего бизнеса. Эта инициатива поможет компаниям быстрее адаптироваться к платформе и наладить эффективное взаимодействие с их аудиторией. В рамках программы участники получат индивидуальное сопровождение от команды ОК, рекомендации по развитию своих групп, помощь в разработке контентной стратегии, доступ к учебным материалам и участие в образовательных проектах платформы.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» совместно с Российским обществом «Знание» запустили проект, приуроченный ко Дню народных художественных промыслов России. Цель этого мероприятия — повысить интерес к традиционным ремеслам и культурному наследию страны.

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