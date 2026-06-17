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17 июня 2026 в 10:51

«Одноклассники» запустили проект ко Дню художественных промыслов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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«Одноклассники» совместно с Российским обществом «Знание» запустили проект, приуроченный ко Дню народных художественных промыслов России. Цель этого мероприятия — повысить интерес к традиционным ремеслам и культурному наследию страны.

В группе Российского общества «Знание» в социальной сети ОК будет опубликована серия материалов, посвященных самым известным народным промыслам России. Среди них — хохлома, гжель, лаковая миниатюра, традиционная игрушка, художественный текстиль и резьба по дереву.

В сообществе «Путешествия по России» состоится народное голосование, целью которого станет определение самого узнаваемого промысла нашей страны. Те, кто наберет наибольшее количество голосов на промежуточных этапах, получат право участвовать в финале, где пользователи выберут самый значимый символ народного искусства России.

В социальной сети «Одноклассники» стартует фотомарафон под названием #НародныеПромыслыОК. Участники могут выкладывать фотографии своих работ или семейных реликвий, которые связаны с народными промыслами, а также делиться их историей.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди пользователей старше 55 лет и определила, как их культурный досуг трансформируется с приходом весны и лета. На первом месте по популярности оказались концерты — их выбрали 43% респондентов.

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