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15 июля 2026 в 12:15

Балицкий раскрыл последствия атак ВСУ по Энергодару

Балицкий: Энергодар остался без света после атак ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Энергодар лишился электроснабжения после атаки украинских беспилотников по инфраструктуре Запорожской области, написал губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он признал, что ситуация сложная, но контролируемая.

Киевский режим совершил очередную террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре нашего региона. Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания, — заявил Балицкий.

Он отметил, что в Энергодаре собрали запас топлива для дизельных генераторов на соцобъектах. По его словам, бригады начнут ремонтировать инфраструктуру после стабилизации ситуации в области.

Ранее сообщалось, что украинская армия минирует дороги к Энергодару. ВСУ стараются отрезать город от поставок ресурсов. Директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина подчеркнула, что действия противника явно направлены на осложнение жизни города, создание эффекта блокады и лишение его нормального снабжения.

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