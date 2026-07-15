Премьер Израиля посетит похороны Линдси Грэма в США Нетаньяху вылетит в США на похороны сенатора Грэма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен вылететь в США 18 июля для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма, сообщает портал Ynet. Встреча с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в ходе визита официально не анонсирована, однако она может состояться в начале следующей недели.

О смерти Грэма стало известно 12 июля. Американский сенатор-республиканец скончался в возрасте 71 года. Его семья попросила соблюдать конфиденциальность.

Позже выяснилось, что Грэм умер из-за осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Речь идет о расслоении аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social выразил соболезнования в связи со смертью сенатора, назвав его «одним из величайших» людей, которых он когда-либо знал, и назвал его смерть печальным событием. Американский лидер отметил, что покойный был настоящим патриотом и всегда находился на рабочем посту.