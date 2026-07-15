Крымский город-герой погрузился во тьму на фоне атак украинских дронов Керчь осталась без электричества из-за атак украинских БПЛА

Подача электричества полностью прекратилась в Керчи из-за атак украинских беспилотников, заявил глава городской администрации Иван Кошель в своем канале на платформе МАКС. По его словам, ключевые городские системы перешли на работу при помощи резервных источников питания. В аварийно-восстановительных работах задействованы все экстренные службы.

К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, — отметил Кошель.

Ранее сообщалось, что Горловка в Донецкой Народной Республике оказалась полностью обесточена из-за аварии. Как уточнил глава города Иван Приходько, предпринимаются необходимые действия для восстановления энергоснабжения.

До этого стало известно, что на фоне ударов дронов ВСУ в Севастополе введут новый график веерных отключений электроснабжения. По словам губернатора Михаила Развожаева, теперь свет будет подаваться два часа, после чего местные жители останутся без электричества на шесть часов.