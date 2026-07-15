В Сети появились кадры поимки террориста, готовившего взрыв в Югре

В Сети появились кадры оперативной съемки с моментом задержания силовиками гражданина России, готовившего террористический акт на одном из ключевых нефтяных предприятий в Югре, роликом поделился ЦОС ФСБ. Злоумышленник извлек из схрона самодельное взрывное устройство и планировал применить его на одном из заводов, но был задержан при попытке скрыться.

Следователи завели уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. При обыске силовики достали из схрона запас взрывоопасных материалов весом 1,5 кг.

Ранее стало известно, что силовики задержали в Тюменской области россиянина, который готовил теракт на одном из нефтяных предприятий в Нягани. По информации ФСБ, мужчина действовал по указке украинских спецслужб.

До этого правоохранители задержали жительницу Донецка за передачу сведений о расположении российских военнослужащих сотрудникам Службы безопасности Украины. Уточняется, что женщина самостоятельно связалась с представителями иностранной разведки.