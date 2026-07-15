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15 июля 2026 в 11:27

Психолог рассказал о нюансах воспитания «бежевых мам»

Психолог Каниметов: современные матери часто создают тепличные условия для детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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«Бежевые мамы» часто создают тепличные условия для детей, рассказал MIR24.TV клинический психолог, нейропсихолог, медицинский логопед, аспирант РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель нейрологопедического центра Кубат Каниметов. Он отметил, что в такой среде ребенок не сможет получить жизненно важный опыт.

На первый взгляд, идея кажется правильной: создать для ребенка максимально комфортную, спокойную и безопасную среду. Однако, размышляя о воспитании, важно помнить: текущий этап развития малыша должен готовить его к следующему. Конечная цель — сформировать у ребенка самостоятельность и социальную адаптированность, — рассказал Каниметов.

Психолог подчеркнул, что абсолютно безопасная среда не даст ребенку полноценного развития. По его словам, в дальнейшем ему будет сложнее реализовываться в различных сферах жизни.

Ранее сообщалось, что тренд «бежевых мам» может ухудшить развитие цветовосприятия, которое связано с формированием мышления и речи у детей. Новорожденные с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются вместе с речью и когнитивными процессами.

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