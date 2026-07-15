Психолог рассказал о нюансах воспитания «бежевых мам»

«Бежевые мамы» часто создают тепличные условия для детей, рассказал MIR24.TV клинический психолог, нейропсихолог, медицинский логопед, аспирант РНИМУ им. Н.И. Пирогова, руководитель нейрологопедического центра Кубат Каниметов. Он отметил, что в такой среде ребенок не сможет получить жизненно важный опыт.
На первый взгляд, идея кажется правильной: создать для ребенка максимально комфортную, спокойную и безопасную среду. Однако, размышляя о воспитании, важно помнить: текущий этап развития малыша должен готовить его к следующему. Конечная цель — сформировать у ребенка самостоятельность и социальную адаптированность, — рассказал Каниметов.
Психолог подчеркнул, что абсолютно безопасная среда не даст ребенку полноценного развития. По его словам, в дальнейшем ему будет сложнее реализовываться в различных сферах жизни.
Ранее сообщалось, что тренд «бежевых мам» может ухудшить развитие цветовосприятия, которое связано с формированием мышления и речи у детей. Новорожденные с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, а устойчивые категории формируются вместе с речью и когнитивными процессами.