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15 июля 2026 в 11:04

Подозреваемый в попытке взорвать нефтяное предприятие признал вину

Подозреваемый в подготовке теракта на нефтяном предприятии в Югре признал вину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мужчина, которого подозревают в подготовке теракта на нефтяном предприятии в городе Нагяне в Ханты-Мансийском округе, сознался в своей виновности, сообщил ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Задержанный признался, что работал по заданию СБУ. Сотрудники ФСБ арестовали злоумышленника.

В начале этого года вступил в переписку с офицером разведки Украины. По его запросу я [передавал] ему информацию о наличии нефтегазопровода в Белоярском районе. Потом он вышел ко мне с предложением забрать пакет с взрывным устройством в лесополосе в районе Тюмени для совершения террористического акта на трубопроводе, — объяснил задержанный.

По версии силовиков, мужчина нашел на месте схрона самодельное взрывное устройство. Правоохранители оперативно арестовали его. Следователи возбудили уголовные дела по по ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

Ранее стало известно, что суд направил мужчину под стражу. Он проведет в СИЗО два месяца — вплоть до сентября.

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