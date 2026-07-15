Планировавший подорвать завод в Югре киевский шпион отправился в СИЗО Суд заключил под стражу россиянина, готовившего по указанию СБУ теракт в Югре

Суд отправил под стражу россиянина, которого задержали в Тюменской области при подготовке теракта на одном из нефтяных предприятий Югры, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, мужчина проведет в СИЗО два месяца — до сентября.

Он заключен судом под стражу на два месяца, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что россиянин действовал по указке украинских спецслужб. Злоумышленник извлек из схрона самодельное взрывное устройство и планировал применить его на одном из заводов в Нягани, но был задержан сотрудниками ФСБ при попытке скрыться.

До этого генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин заявил, что рэпер Альберт Васильев, также известный как Киевстонер, занимался контролем и управлением логистикой доставки украинских дронов в Россию. В ФСБ пояснили, что Васильев координировал подготовку нападения на стратегическое предприятие военно-промышленного комплекса в Московской области. По данным ведомства, для атаки в Россию доставили 35 FPV-дронов, которые были спрятаны в партии испанской керамической плитки.