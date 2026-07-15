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15 июля 2026 в 13:32

Стала известна судьба мальчика, который уехал на велосипеде и пропал

Пропавшего 11-летнего школьника нашли живым в Ханты-Мансийске

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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11-летний школьник из Ханты-Мансийска, который ушел из дома два дня назад, найден живым, сообщила пресс-служба Гуманитарного добровольческого корпуса в мессенджере МАКС. Поиски ребенка велись с привлечением добровольцев.

Найден. Жив, — сказано в сообщении организации.

Вечером 13 июля в районе улицы Самаровской в Ханты-Мансийске 11-летний школьник ушел из дома и не вернулся. В день исчезновения мальчик уехал на зелено-салатовом велосипеде в неизвестном направлении от улицы Самаровской.

Ранее МЧС России по Сахалинской области сообщило, что спасатели обнаружили и успешно эвакуировали 79-летнего мужчину, который пропал без вести в Смирныховском районе Сахалина. Пожилой мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь.

До этого следственное управление СК России по Тверской области информировало, что пропавший 4 июля в СНТ «Майский» Конаковского муниципального района Тверской области пятилетний мальчик самостоятельно вернулся домой. В поисках участвовали сотрудники различных организаций, жители СНТ, свыше 60 волонтеров и специалисты-кинологи.

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