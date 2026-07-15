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15 июля 2026 в 11:22

Отказ стрелы автовышки стоил жизни крановщику

Автовышка рухнула вместе с рабочим во время обрезки деревьев в Лыскове

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В Лыскове Нижегородской области во время обрезки деревьев у парка погиб крановщик, сообщил Следственный комитет (СК) по Нижегородской области. Как установили следователи, в ходе работ у машины отказала стрела, после чего площадка вместе с водителем рухнула вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Техника принадлежала индивидуальному предпринимателю, имевшему контракт с местной администрацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы упал строительный лифт, в результате чего один человек погиб, а другой получил травмы. Инцидент случился на Большой Очаковской улице. По предварительным данным, лифт сорвался с уровня четвертого-пятого этажа, когда в нем находились двое монтеров. Очевидцы сообщили, что лифт впервые ввели в эксплуатацию в день происшествия.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на руднике в Магаданской области. Один сотрудник погиб, еще один получил тяжелые травмы при креплении горной выработки с использованием спецтехники.

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