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15 июля 2026 в 08:45

Взбиваю белки в пену — на завтрак подаю омлет «Пуляр»: нежная сливочная вкуснятина с золотистой корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Омлет «Пуляр» — легкий, воздушный и невероятно нежный. Беру яйца и сливочное масло — отделяю белки от желтков, взбиваю белки до устойчивой пены, желтки слегка перемешиваю с солью. На сковороду сначала выливаю желтки, сверху аккуратно распределяю белки, готовлю под крышкой на минимальном огне, складываю пополам и сразу подаю.

Получается обалденная вкуснятина: омлет с золотистой корочкой снаружи и нежной, воздушной сердцевиной внутри, которая тает во рту, — идеально как завтрак или легкий ужин.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, сливочное масло по вкусу, соль по вкусу. Отделите белки от желтков. Желтки слегка перемешайте вилкой с солью. Белки взбейте до устойчивой пены. На сковороду сначала вылейте желтки тонким слоем. Сверху аккуратно распределите белки. Готовьте под крышкой на минимальном огне. Омлет сложите пополам и подавайте сразу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот омлет — даже те, кто не любит яйца, просили добавки! Он получается воздушным, как суфле. Кстати, можно добавить зелень или сыр в желтки. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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