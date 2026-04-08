Запад стремится использовать страны Балтии для усиления напряженности у российских границ, заявил NEWS.ru член экспертного клуба «Дигория», политолог Сергей Шершун. По его мнению, Литва, Латвия и Эстония сильно рискуют, выполняя указания западных элит.

Страны Балтии сегодня не самостоятельны в своих действиях. Они являются лишь проводниками решений, которые принимаются за пределами их границ. Ни одно государство, тем более относящее себя к цивилизованному миру, не будет самостоятельно действовать с заведомо неконтролируемыми рисками. А сегодня мы видим именно это: по сути, небольшие государства идут на авантюры, где для них существует угроза прямого и фатального столкновения с Россией. Очевидно, что руками Литвы, Латвии и Эстонии ведущие западные страны поддерживают напряженность у границ РФ, — высказался Шершун.

Он подчеркнул, что политические элиты стран Балтии и их население — это разные вещи. По словам политолога, их с Россией объединяет общая история. Эксперт также отметил, что в этих государствах живут люди, многие из которых говорят, думают и мечтают на русском языке и не хотят обострения ситуации.

При этом ключевой момент — риски и издержки потенциальной эскалации локализуются именно на территории стран Балтии, на периферии. В случае обострения российские удары по их инфраструктуре не станут для НАТО или отдельных западных стран предлогом для вступления в прямой конфликт с Россией. Этот сценарий, безусловно, будет использован, но в других плоскостях — для усиления антироссийской риторики, консолидации общества против внешнего врага и увеличения расходов на военно-промышленный комплекс, — заключил Шершун.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва направила особое предупреждение странам Балтии из-за их решения разрешить пролет беспилотников ВСУ при атаках на Россию. По ее словам, РФ примет меры в отношении Литвы, Латвии и Эстонии, если те не учтут российскую позицию.