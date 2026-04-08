Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 05:22

Кактусы на даче могут грозить россиянам штрафом и тюремным сроком

Леонова: выращивание кактуса с мескалином в РФ грозит штрафом 300 тыс. рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России дачники могут столкнуться со штрафами до 300 тыс. рублей и уголовной ответственностью за выращивание запрещенных растений, заявила РИА Новости кандидат юридических наук Ольга Леонова. В число таких культур входят кактус с мескалином, роза гавайская, голубой лотос и мимоза хостилис.

К запрещенным растениям относятся роза гавайская, кактус, содержащий мескалин, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и другие растения. За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность, — сказала Леонова.

Уголовная ответственность наступает при выращивании растений в крупном размере, уточнила юрист. При этом граждане обязаны уничтожать дикорастущие запрещенные растения после официального предписания, а за игнорирование предписаний также предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев заявил: использование дачного участка не по назначению может обернуться для его владельца штрафом в размере от 20 тыс. рублей. По его словам, размер взыскания зависит от кадастровой стоимости земли.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Общество
штрафы
кактусы
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые безопасные страны для путешествия мамы с ребенком
Названо самое популярное нарушение россиян на дороге в 2026 году
«Ураган» разнес командный пункт ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 апреля
Иран объявил о свободном проходе через Ормузский пролив
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 апреля
HR-эксперт ответил, как обойти ИИ при отборе резюме на сайтах вакансий
Кактусы на даче могут грозить россиянам штрафом и тюремным сроком
Названы страны, ставшие для Запада главными раздражителями России
Стало известно о подготовке Украиной масштабной химической провокации
Новое перемирие между США и Ираном: названы условия и дата переговоров
Названы болезни, угрожающие детям на фоне стресса
КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Цены на нефть стремительно падают после объявления перемирия США и Ирана
Трамп объявил о гарантиях безопасности в Ормузском проливе от Ирана
Иран объявил о полной победе над США и Израилем
Врач назвала одно из самых опасных заблуждений о венерических инфекциях
Названо место первого раунда переговоров США и Ирана
Стало известно условие для начала перемирия между США и Ираном
«Нога бога», разрыв «крестов», 23 трофея: как живет Игорь Акинфеев
Трамп заявил о шансах на окончательное урегулирование конфликта с Ираном
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.