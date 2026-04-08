Кактусы на даче могут грозить россиянам штрафом и тюремным сроком

В России дачники могут столкнуться со штрафами до 300 тыс. рублей и уголовной ответственностью за выращивание запрещенных растений, заявила РИА Новости кандидат юридических наук Ольга Леонова. В число таких культур входят кактус с мескалином, роза гавайская, голубой лотос и мимоза хостилис.

К запрещенным растениям относятся роза гавайская, кактус, содержащий мескалин, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и другие растения. За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность, — сказала Леонова.

Уголовная ответственность наступает при выращивании растений в крупном размере, уточнила юрист. При этом граждане обязаны уничтожать дикорастущие запрещенные растения после официального предписания, а за игнорирование предписаний также предусмотрены штрафы для физических и юридических лиц.

Ранее основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев заявил: использование дачного участка не по назначению может обернуться для его владельца штрафом в размере от 20 тыс. рублей. По его словам, размер взыскания зависит от кадастровой стоимости земли.

