HR-эксперт ответил, как обойти ИИ при отборе резюме на сайтах вакансий

HR-эксперт Мурадян: соискатели обходят ИИ с помощью ключевых слов в резюме

Соискатели обходят искусственный интеллект на сайтах вакансий, используя ключевые слова в своих резюме, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, работодатели часто применяют разнообразные фильтры для отсева большинства кандидатов.

Такие истории [с первичным отбором резюме ИИ-помощником] очень распространены сейчас. Чаще всего они ставятся на джоббордах типа Headhunter, Avito, Superjob, когда ищущие работу отбирают по критериям, делают первичный скрининг и потом подают заявки. Теперь эта игра превратилась в кошки-мышки, когда работодатели ставят фильтры и отсеивают большинство людей, а потенциальные сотрудники стараются выискивать нужные ключевые слова, чтобы вписывать их и попадать в эту выборку. Сами же компании на своих сайтах при откликах такое практически не ставят, за исключением крупных гигантов, — поделился Мурадян.

