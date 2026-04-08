08 апреля 2026 в 05:30

HR-эксперт ответил, как обойти ИИ при отборе резюме на сайтах вакансий

HR-эксперт Мурадян: соискатели обходят ИИ с помощью ключевых слов в резюме

Соискатели обходят искусственный интеллект на сайтах вакансий, используя ключевые слова в своих резюме, заявил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, работодатели часто применяют разнообразные фильтры для отсева большинства кандидатов.

Такие истории [с первичным отбором резюме ИИ-помощником] очень распространены сейчас. Чаще всего они ставятся на джоббордах типа Headhunter, Avito, Superjob, когда ищущие работу отбирают по критериям, делают первичный скрининг и потом подают заявки. Теперь эта игра превратилась в кошки-мышки, когда работодатели ставят фильтры и отсеивают большинство людей, а потенциальные сотрудники стараются выискивать нужные ключевые слова, чтобы вписывать их и попадать в эту выборку. Сами же компании на своих сайтах при откликах такое практически не ставят, за исключением крупных гигантов, — поделился Мурадян.

Ранее HR-эксперт Екатерина Агаева заявила, что в ближайшем будущем будут востребованы врачи, медсестры, психологи, инженеры и квалифицированные рабочие. По ее словам, проблемы с трудоустройством не коснутся специалистов в области технологического сервиса, логистики и транспорта.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
