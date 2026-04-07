Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 23:40

Мужчину с взрывчаткой поймали в Петербурге на секретной миссии Украины

В Петербурге задержали мужчину за подготовку диверсии по заданию Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который готовил диверсию, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона. Отмечается, что действие выполнялось по заданию спецслужб Украины.

По оперативным данным, мужчина по просьбе своего знакомого из Днепропетровска согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины для осуществления диверсии в Петербурге. Для этого в указанном «кураторами» месте он забрал посылку с взрывчаткой, после чего был задержан, — сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по семи статьям, включая государственную измену и подготовку к диверсии. По совокупности обвинений ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее силовики задержали в Санкт-Петербурге 57-летнего местного жителя, который по заданию украинских кураторов извлек из тайника посылку со взрывчаткой. Согласно источнику, мужчина родился в 1969 году в Берлине, однако с раннего детства живет в России.

До этого следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело в отношении 18-летнего жителя региона. Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности.

Также сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал на 400 тыс. рублей жителя Твери Андрея Антонова по аналогичной статье (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). 37-летний кладовщик полностью признал вину и выразил раскаяние. Как пояснил сам подсудимый в суде, в марте 2025 года он оставил комментарии под видеозаписью атак дронов в Тверской области.

Регионы
Санкт-Петербург
диверсии
Украина
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.