Ремонт в 2026-м подорожает на 25%: как сэкономить и не потерять в качестве

Стоимость капитального ремонта квартиры под ключ в 2026 году может заметно вырасти. Как ожидают эксперты, цены увеличатся на 20–25%. Основными причинами удорожания аналитики называют повышение НДС до 22%, риск дефицита стройматериалов и устойчивый рост цен на работу мастеров. NEWS.ru рассказывает, как сегодня можно сэкономить на стоимости ремонта, но не на его качестве.
Как вырастет стоимость ремонта в 2026 году
Согласно прогнозу компании по ремонту Domeo, средняя стоимость капитального ремонта в Москве может составить от 35 тыс. рублей за квадратный метр, а в премиальном сегменте — достигнуть 135 тыс. рублей.
Для регионов России, где стоимость работ в среднем на 20–25% ниже, чем в столице, ориентировочная цена ремонта под ключ для трехкомнатной квартиры площадью 100 «квадратов» в 2026 году составит от 3,45 до 5 млн рублей.
Из-за остающейся высокой ключевой ставки и роста цен банковские кредиты для строительных компаний будут и дальше дорожать. Из-за этого вырастут расходы на материалы и работу, а значит, подорожает и сам ремонт. Кроме того, с 1 января 2026 года НДС вырос с 20% до 22%. Это повысит стоимость как материалов, так и самих работ.
Также продолжат дорожать импортные детали и их доставка, что особенно заметно на примере сантехники и электрооборудования. Вместе с этим сохраняется нехватка опытных мастеров, их зарплаты за два года поднялись на 20–30%. Это тоже приведет к подорожанию ремонта.
«Учитывая, что темпы строительства в 2025 году замедлились, а потребность в новом жилье остается высокой, в 2026 году мы можем столкнуться с эффектом отложенного спроса. Это, в свою очередь, вызовет резкое увеличение спроса на материалы и работы», — отметил эксперт компании Domeo Павел Табатадзе.
Рост стоимости ремонта в 2026 году — это уже не прогноз «на всякий случай», а вполне осязаемая реальность, считает эксперт рынка недвижимости, член совета директоров «Мераком Девелопмент» Андрей Глушкин.
«Дорожают материалы, рабочая сила, логистика, а заодно и сами ожидания клиентов: хочется быстрее, качественнее и без переделок. На этом фоне главный вопрос для большинства людей звучит не „как сделать дешево“, а „как не переплатить за лишнее“», — поясняет собеседник NEWS.ru.
Как сэкономить на ремонте в 2026 году
Составьте и строго соблюдайте детальный план
Самая частая причина перерасхода — изменения решений по ходу работ, говорит Глушкин. Подробный план, даже составленный с помощью бесплатных онлайн-сервисов, помогает зафиксировать бюджет, дизайн и объемы, соглашается в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он советует также упрощать планировочные решения — это может сэкономить 10–15% без ущерба для эстетики.
Экономьте на материалах с умом, а не на качестве
Не гонитесь за премиальными брендами там, где это не критично. Выбор качественных аналогов среднего сегмента для отделочных материалов (плитки, обоев, красок) позволяет сэкономить 10–20%. Особенно выгодно обращать внимание на российских и азиатских производителей черновых материалов, смесей и инженерных систем — их продукция зачастую не уступает по качеству, но стоит дешевле, отмечает Глушкин. Покупайте материалы заранее, чтобы избежать роста цен, добавляет Щербаченко.
Никогда не экономьте на скрытых работах
Это золотое правило, которое спасает от катастрофических трат в будущем. Аналитики предупреждают: попытка сберечь на электрике, сантехнике или гидроизоляции почти наверняка приведет к дорогостоящему ремонту. Например, переделка некачественной проводки в квартире может обойтись в полмиллиона рублей, а последствия протечки — почти в 700 тыс. с учетом ущерба соседям.
Упрощайте дизайн и отказывайтесь от сложных конструкций
Сложные многоуровневые потолки, ниши и декоративные элементы значительно увеличивают стоимость работ и материалов. Выбор в пользу лаконичных, простых решений поможет сократить трудозатраты и сэкономить дополнительно 5–7% от общего бюджета, при этом интерьер может выглядеть даже современнее и стильнее.
Рассмотрите альтернативу ремонту под ключ
Классический формат «под ключ» часто включает высокую маржу подрядчика за полное принятие рисков. Более гибкая и экономичная модель — разделить процесс: нанять проверенную бригаду для сложных этапов, но самостоятельно контролировать закупки материалов и ключевые решения. Это позволяет значительно снизить общую стоимость без потери контроля над качеством, заключает Глушкин.
