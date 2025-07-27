Мать рэпера Face вышла из психбольницы и отправилась в монастырь Наталья Дремина стала послушницей в монастыре после лечения в психбольнице

Мать рэпера Ивана Дремина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известного как Face, Наталья Дремина, стала послушницей Благовещенского монастыря в Стерлитамаке после прохождения лечения в психиатрической больнице, сообщает Telegram-канал Mash. Женщина живет при обители, занимается реставрацией и росписью икон, а также участвует в богослужениях и церковной жизни.

По информации Mash, у Дреминой диагностировали полиморфное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями и бредовыми состояниями. После курса терапии ей стало лучше, и она начала посещать храм, где впоследствии осталась как сестра-послушница. Сейчас она изучает церковные тексты и трудится в монастыре безвозмездно. При этом состояние ее здоровья вновь ухудшилось: она резко прибавила в весе.

Ранее Дремин был исключен из базы розыска МВД России. 18 июля его объявили в розыск по уголовному делу. Статья не раскрывается, но, вероятно, речь идет о задолженности в более 127 тысяч рублей за штрафы и сборы. Другие подробности дела остаются неизвестными. После начала СВО исполнитель покинул Россию.