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23 июля 2025 в 14:59

Стало известно о «пропаже» объявленного в розыск российского рэпера

Рэпера Face убрали из базы розыска МВД спустя шесть дней

Рэпер Face (Иван Дремин) Рэпер Face (Иван Дремин) Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Иван Дремин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как Face, пропал из базы розыска Министерства внутренних дел РФ. Он проходил по уголовному делу, однако статья не раскрывалась. Исполнитель уехал из России после начала спецоперации.

Дремина объявили в розыск 18 июля. Также в правоохранительных органах сообщили, что он задолжал более 127 тысяч рублей. В основном речь идет о неоплаченных штрафах и сборах.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Журналист уже находится в розыске. Также под уголовное преследование попали журналистки Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерия Ратникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого стало известно, что суд заочно осудил Фариду Курбангалееву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам лишения свободы. Ее признали виновной по статьям об оправдании терроризма, его пропаганде и распространении ложной информации о российской армии.

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