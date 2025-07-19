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19 июля 2025 в 09:05

Рэпер с хитом о «разваливших страну шутниках» оставил в России долги

Объявленный в розыск рэпер Face задолжал более 127 тысяч рублей

Рэпер Иван Дремин (Face) Рэпер Иван Дремин (Face) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Иван Дремин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный как Face, задолжал более 127 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В основном речь идет о неоплаченных штрафах и сборах. Исполнитель хита «Юморист» уехал из России после начала спецоперации.

Дремин имеет задолженность в размере более 127 тысяч рублей. Преимущественно речь идет о неоплаченных штрафах и исполнительных сборах по ним, — уточнил источник.

Накануне, 18 июля, Министерство внутренних дел РФ объявило Дремина в федеральный розыск. Он проходит по уголовному делу, однако статья не раскрывается.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Тихона Дзядко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Журналист уже находится в розыске. Также под уголовное преследование попали журналистки Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Валерия Ратникова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

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