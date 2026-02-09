Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:54

Слепакову грозит тюрьма

Слепакову грозит до двух лет лишения свободы по делу об иноагентах

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Шоумену Семену Слепакову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может грозить лишение свободы на срок до двух лет, передает столичная прокуратура. Комику вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

Прокуратура Москвы установила, что признанный иностранным агентом 46-летний Семен Слепаков был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента, — рассказали в ведомстве.

Ранее столичная прокуратура направила в следственный орган материалы для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова. Его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом с октября прошлого года Слепаков продолжал публиковать контент без обязательной плашки иноагента.

До этого Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца. Артисту вменяют статью о повтором нарушении порядка деятельности иноагента.

