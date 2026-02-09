Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 11:24

Столичная прокуратура обратила внимание на публикации Слепакова

Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Слепакова

Семен Слепаков Семен Слепаков Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Столичная прокуратура направила в следственный орган материалы для решения вопроса об уголовном преследовании шоумена Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает пресс-служба ведомства. Уточняется, что его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом с октября прошлого года Слепаков продолжал публиковать контент без обязательной плашки иноагента.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. <...> Результаты их рассмотрения на контроле в прокуратуре Москвы, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что Слепаков столкнулся с низким спросом на билеты на свои концерты в США и Канаде. С момента анонса тура по Северной Америке в начале ноября было продано менее половины всех билетов.

Ранее стало известно, что с певца и музыканта Владимира Котлярова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) принудительно взыскали два штрафа на общую сумму 100 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС России. Тверской суд Москвы дважды привлекал музыканта к ответственности. Кроме того, сейчас с него дополнительно взыскивают 6 тыс. рублей исполнительского сбора.

