Кевин Спейси прокомментировал слухи о своей бездомности

Американский актер Кевин Спейси опубликовал пост в соцсети X, в котором опровергает информацию о том, что он лишился дома. В ряде статей сообщалось, что он оказался в тяжелой финансовой ситуации и стал бездомным.

Мы все знаем, что есть много тех, кто правда живет на улице или в своей машине или находится в тяжелом финансовом положении, и я от всей души им сочувствую. Но из самой статьи понятно, что я не один из них, — прокомментировал актер.

Спейси отметил, что был вынужден ответить на эти публикации. Он выразил недовольство заголовком статьи в The Telegraph, который, по его словам, намеренно вводит читателей в заблуждение, чтобы привлечь больше внимания.

Ранее издание писало, что после скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, Спейси лишился своего особняка в Балтиморе. В материале указали, что теперь актер вынужден жить в арендованных домах и отелях. Из-за этого The Telegraph назвала его бездомным.

