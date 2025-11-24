День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 14:20

Кевин Спейси прокомментировал слухи о своей бездомности

Актер Кевин Спейси заявил, что не является бездомным

Кевин Спейси Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский актер Кевин Спейси опубликовал пост в соцсети X, в котором опровергает информацию о том, что он лишился дома. В ряде статей сообщалось, что он оказался в тяжелой финансовой ситуации и стал бездомным.

Мы все знаем, что есть много тех, кто правда живет на улице или в своей машине или находится в тяжелом финансовом положении, и я от всей души им сочувствую. Но из самой статьи понятно, что я не один из них, — прокомментировал актер.

Спейси отметил, что был вынужден ответить на эти публикации. Он выразил недовольство заголовком статьи в The Telegraph, который, по его словам, намеренно вводит читателей в заблуждение, чтобы привлечь больше внимания.

Ранее издание писало, что после скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, Спейси лишился своего особняка в Балтиморе. В материале указали, что теперь актер вынужден жить в арендованных домах и отелях. Из-за этого The Telegraph назвала его бездомным.

До этого жена актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что планирует пожертвовать мозг своего мужа после его смерти для научных исследований. Уиллис страдает от лобно-височной деменции, что приводит к ухудшению его когнитивных способностей. Хеминг подчеркнула эмоциональную сложность этого решения, но отметила его научную значимость для изучения болезни.

актеры
бездомные
США
опровержения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Это действительно пришельцы? Загадочный объект 3I/ATLAS сближается с Землей
Экономист оценил, как изменятся цены на продукты с 1 декабря
Раскрыты планы ЕС после согласования мирного соглашения США по Украине
Названы зарубежные направления, которые россияне выбирают на Новый год
Четвертый беспилотник ВСУ попытался атаковать Москву
«Жест, идущий от сердца»: психолог рассказала, что подарить на День матери
Мэр Сызрани раскрыл масштабы атаки БПЛА на промышленный объект
Российская чемпионка мира по фигурному катанию завершила карьеру
Ушел из жизни сыгравший в «Зите и Гите» индийский киноактер
Экс-руководитель РКК «Энергия» осужден за мошенничество на 839 млн рублей
Юрист объяснил, как вступить в наследство без долгов покойного
В Париже заявили, что Европа поплатилась за общение с Россией «сквозь зубы»
Этническая ОПГ похищала выплаты бойцов СВО: что известно, как действовала
Стилист рассказала, как выбрать зимний пуховик
Бородин призвал разобраться с заработками братьев Меладзе в России
Двух россиян арестовали за стрельбу по автомобилю
Сына экс-президента Киргизии поймали с горой наличных
Бывший муж Началовой болен. Что говорят близкие Алдонина, с кем его дети
Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину
Осквернителей блокадного трамвая в Петербурге будут судить
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку
Общество

Никаких больше зраз и голубцов. Если лень готовить, делаю таваю — арабскую картофельную запеканку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.