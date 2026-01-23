Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 14:02

Адвокат Полины Лурье рассказала, что еще хотят взыскать с Долиной

Адвокат Свириденко: сумма расходов для взыскания с Долиной еще подсчитывается

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко с ключами от квартиры, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко с ключами от квартиры, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сумма судебных расходов, которые Полина Лурье хочет взыскать с певицы Ларисы Долиной, еще подсчитывается, заявила адвокат новой владелицы квартиры Светлана Свириденко. По ее словам, которые приводит НСН, будет учитываться все — адвокатские услуги, госпошлины, расходы на составление отчетов об оценке квартиры.

Речь идет о судебных расходах, сумму мы еще не подсчитывали. Это адвокатские услуги, госпошлины, расходы на составление отчетов об оценке квартиры. Это обычная практика, когда сторона взыскивает такие расходы. В законодательстве нет критериев оценки заявленных сумм расходов, все рассматривается индивидуально, — пояснила Свириденко.

В то же время адвокат Людмила Айвар объяснила, что в этом деле речь может идти о миллионах рублей, а суды между Лурье и Долиной могут затянуться еще на полгода. По ее словам, в судебные расходы могут учесть упущенное время, когда истцу приходилось пропускать работу, расходы на транспорт, стоимость адвоката и многое другое.

Заявить можно хоть 50 миллионов, все зависит от суммы гонорара адвоката. По таким делам гонорары юристов доходят до миллионов, у некоторых юристов — гораздо меньше. Четких ценников у нас нет. Если все будет четко указано, суд может взыскать расходы в полном размере, сейчас такая тенденция есть, — добавила Айвар.

Ранее сообщалось, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока Лурье ждала ключи от квартиры. По информации источника, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive. По словам соседей по отелю, певица была общительной и приветливой, легко шла на разговоры и передавала приветы родным.

Россия
адвокаты
Лариса Долина
суды
расходы
взыскания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зимняя охота с нарезным оружием: секреты подготовки без ошибок
Эта крупа лучше гречки: почему стоит включить в рацион просо
Адвокат рассказал, что может грозить владельцу рухнувшего ТЦ в Новосибирске
Мэрия Бухареста готовится к закрытию учреждений из-за нехватки средств
Сенатор Косачев со скепсисом отозвался о формате Совета мира Трампа
Профайлер рассекретила чувства обратившейся к зрителям Долиной
Удушье в снежном плену: как погибла девочка в Красноярске, вина родителей?
Главврача крупнейшего онкодиспансера Татарстана лишили должности
Названы способы получить компенсацию за переработки на удаленке
Охранник сидел на нем 10 минут: что известно об убийстве в «Сити Молле»
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с ключевым игроком
Мама мальчика с СМА рассказала о жизни после самого дорогого в мире укола
Профайлер «прочитал» состояние Трампа после встречи с Зеленским
Раскрыто местоположение пропавшего в Красноярске подростка
В Совфеде объяснили, почему новую ООН создать не удастся
Во главу Болгарии впервые в истории поставили женщину
«Карты в руки»: Житинкин о назначении Богомолова на пост и. о. ректора МХАТ
Нарколог назвал последствия тренда на прием ветпрепаратов среди подростков
Польские фермеры запротестовали из-за Украины
В Аzur Air раскрыли судьбу пассажиров экстренно севшего в Китае самолета
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.