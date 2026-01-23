Адвокат Полины Лурье рассказала, что еще хотят взыскать с Долиной Адвокат Свириденко: сумма расходов для взыскания с Долиной еще подсчитывается

Сумма судебных расходов, которые Полина Лурье хочет взыскать с певицы Ларисы Долиной, еще подсчитывается, заявила адвокат новой владелицы квартиры Светлана Свириденко. По ее словам, которые приводит НСН, будет учитываться все — адвокатские услуги, госпошлины, расходы на составление отчетов об оценке квартиры.

Речь идет о судебных расходах, сумму мы еще не подсчитывали. Это адвокатские услуги, госпошлины, расходы на составление отчетов об оценке квартиры. Это обычная практика, когда сторона взыскивает такие расходы. В законодательстве нет критериев оценки заявленных сумм расходов, все рассматривается индивидуально, — пояснила Свириденко.

В то же время адвокат Людмила Айвар объяснила, что в этом деле речь может идти о миллионах рублей, а суды между Лурье и Долиной могут затянуться еще на полгода. По ее словам, в судебные расходы могут учесть упущенное время, когда истцу приходилось пропускать работу, расходы на транспорт, стоимость адвоката и многое другое.

Заявить можно хоть 50 миллионов, все зависит от суммы гонорара адвоката. По таким делам гонорары юристов доходят до миллионов, у некоторых юристов — гораздо меньше. Четких ценников у нас нет. Если все будет четко указано, суд может взыскать расходы в полном размере, сейчас такая тенденция есть, — добавила Айвар.

Ранее сообщалось, что Долина потратила в Абу-Даби 1,4 млн рублей, пока Лурье ждала ключи от квартиры. По информации источника, исполнительница две недели жила в премиальном номере отеля Rixos Premium Saadiyat Island и пользовалась пакетом Ultra All Inclusive. По словам соседей по отелю, певица была общительной и приветливой, легко шла на разговоры и передавала приветы родным.