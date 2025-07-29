В Сеть попал разговор брата Ермака перед поездкой в Кабул за наркотиками

В Сеть попала запись телефонного разговора брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака со своей помощницей Натальей Кузьменко перед поездкой в Афганистан за запрещенными веществами, передает РИА Новости. В беседе Денис Ермак обсуждал с Кузьменко различные детали своих планов.

В ходе разговора Ермак уточнил, что необходимо заказать билеты до Кабула на троих человек, причем багаж был на руках всего у одного пассажира. В обратную же сторону, отметил он, с багажом должны были отправиться уже все трое. Также брат главы офиса украинского лидера попросил забронировать гостиничные номера отдельно для каждого человека.

Ранее журналисты сообщили, что Денис Ермак поставил партию наркотиков из Афганистана для высшего руководства Украины. Известно, что он вместе с неким Евгением Богатыревым и этническим афганцем Ахмадом Касими посетил Кабул летом прошлого года. По информации источника, они прибыли на афганскую территорию сложным маршрутом, чтобы перевезти на Украину запрещенные вещества, которые находились в багаже спутников Ермака.