Младший брат главы офиса президента Украины Андрея Ермака Денис организовал поставку наркотиков из Афганистана для высшего руководства страны, сообщил информированный источник РИА Новости, предоставивший подтверждающие документы. В распоряжении издания оказались фотографии билетов, паспортов участников операции и снимки Ермака в афганской одежде.

Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков, — заявил собеседник агентства.

Согласно предоставленным данным, группа использовала сложный маршрут через третьи страны для транспортировки запрещенных веществ. В страховом полисе целью поездки указаны туризм и отдых, хотя Афганистан не является популярным направлением для путешествий.

Источник утверждает, что наркотики были доставлены в багаже спутников Ермака. Содействие при этом оказывали украинские и иностранные силовики, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий США испытывают раздражение из-за главы офиса украинского лидера. Основной претензией американцев является его низкая заинтересованность в собственном государстве.