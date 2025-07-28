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28 июля 2025 в 06:06

Брата руководителя офиса Зеленского уличили в поставке наркотиков власти

РИАН: младший брат Ермака снабжает украинскую власть наркотиками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Младший брат главы офиса президента Украины Андрея Ермака Денис организовал поставку наркотиков из Афганистана для высшего руководства страны, сообщил информированный источник РИА Новости, предоставивший подтверждающие документы. В распоряжении издания оказались фотографии билетов, паспортов участников операции и снимки Ермака в афганской одежде.

Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков, — заявил собеседник агентства.

Согласно предоставленным данным, группа использовала сложный маршрут через третьи страны для транспортировки запрещенных веществ. В страховом полисе целью поездки указаны туризм и отдых, хотя Афганистан не является популярным направлением для путешествий.

Источник утверждает, что наркотики были доставлены в багаже спутников Ермака. Содействие при этом оказывали украинские и иностранные силовики, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий США испытывают раздражение из-за главы офиса украинского лидера. Основной претензией американцев является его низкая заинтересованность в собственном государстве.

Андрей Ермак
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