Представители Демократической и Республиканской партий США испытывают раздражение из-за главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака, заявили журналисты The Financial Times со ссылкой на источник. Основной претензией американцев является его низкая заинтересованность в собственном государстве.

Одна из самых острых претензий заключается в том, что порой он, похоже, не проявляет искреннего интереса к собственной стране, — говорится в сообщении.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев предположил, что Ермак может быть убран из политического поля Соединенными Штатами. По его словам, Вашингтон сильно раздражает политик, управляющий Украиной без соответствующих полномочий.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что вся власть на Украине по сути сосредоточена в руках Ермака, который фактически руководит Зеленским. Политик проводит значительное время в кабинете главы государства, контролируя все его решения, отметил бывший парламентарий. Вся информация, поступающая украинскому лидеру, проходит через главу его офиса, добавил Царев.