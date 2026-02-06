«Казалась обычной»: учительница хранила детское порно и родила от ребенка

В Австралии 33-летняя учительница музыки Наоми Крейг родила от подростка. Вскоре женщина предстанет перед судом. NEWS.ru рассказывает об уголовном деле о педофилии, где преступницей оказалась женщина.

«Угощала леденцами»

История разворачивается на западе Австралии, в городе Мандура. Крейг — учительница частной школы. Ее жертвами стали мальчики в возрасте 13 и 16 лет.

Против женщины выдвинуто 15 обвинений в сексуализированном насилии. Среди них не только непосредственное растление мальчиков, но и хранение детской порнографии. Женщина полностью признала свою вину во время судебных заседаний — ей грозит до девяти лет лишения свободы.

При этом подробности дела в отношении Наоми Крейг не раскрываются. Один из родителей учеников школы, пожелав остаться анонимным, косвенно подтвердил журналистам, что преподавательница позволяла себе выходить за рамки субординации в отношении с детьми.

Так, к примеру, Крейг, по словам родителя, могла выходить из класса с учениками прямо во время урока, а однажды и вовсе предложила его сыну вместе отправиться на пляж в выходные и часто «угощала его леденцами».

Представитель школы заявил, что ни один из инцидентов, в которых она признала себя виновной, не произошел на территории школы, и никаких жалоб на учительницу не поступало до того, как полиция уведомила школу о ее аресте в декабре прошлого года, пишет The Sydney Morning Herald. Министерство образования дистанцировалось от этой проблемы, лишь отметив, что школа активно сотрудничает со следствием.

«Казалась совершенно обычной»

Среди пользователей Reddit нашлось много знакомых обвиняемой и никто из них не замечал за ней каких-либо странностей. Все сходятся на мысли, что Крейг была обычной девушкой в студенчестве.

«Она всегда казалась мне совершенно обычной. Знаете, как бывает: много странных людей получают музыкальное образование, тихие ботаники (говорю это, будучи сама странной). Но не она! Она казалась совершенно нормальной, и я бы ее забыла, но, кажется, она была близка с другой моей подругой, и я видела, как они общались в соцсетях на протяжении многих лет», — пишет пользователь с ником Electromagneticpoms.

Пользователь Curious_Koala8, которая наблюдала за Крейг в течение двух семестров, отметила, что студентка была очень дружелюбной с сокурсниками.

«Пережил психотравму»

Среди комментаторов нашелся мужчина, который отметил, что многие молодые люди относятся к этой новости с иронией — будто подросткам, ставшим жертвой педофилки, серьезно повезло. Но тут же он отмечает, что один его приятель тоже пережил насилие со стороны учительницы в школьные годы. Это нанесло серьезный урон его психике. В 30 лет его похоронили после попытки суицида.

Клинический психолог Елена Соломеина отметила в комментарии журналу Psychologies, что насмешливое отношение к историям о женской педофилии опасно для общества.

«Может, и вам приходилось слышать: „Мне б такую вожатую или тренера“? Так вот: в любом случае ребенок, прошедший через историю с сексуализированными действиями в свой адрес, пережил психотравму. Она может по-разному вылиться во взрослом возрасте, может быть неосознаваемой, но это всегда психотравма», — настаивает эксперт.

Кто будет воспитывать ребенка

Юрист Джон Хаммонд отметил, что уже рожденный ребенок сможет остаться с матерью на момент отбытия ею наказания. Но в случае, если женщине придется отсидеть срок от звонка до звонка, то после четырех лет дошкольника придется определять либо родственникам, либо в приемную семью, либо в детский дом.

«Ребенок может находиться в тюрьме облегченного режима содержания <...> в возрасте от одного до четырех лет, при условии, что начальник тюрьмы и тюремный комитет, занимающийся вопросами ребенка, убедятся, что это будет исполнено в интересах ребенка, а другие стороны — например бабушки и дедушки — не имеют права голоса или не стремятся взять на себя воспитание ребенка», – сказал Хаммонд.

