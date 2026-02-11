«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок

На Урале медик, осужденный за насилие над дочерью своих друзей, попытался оспорить приговор. По «педофильской» статье ему назначили 12 лет лишения свободы. NEWS.ru рассказывает о преступлении и о попытке растлителя скостить себе срок.

Семья кришнаитов

Заведующий патолого-анатомическим отделением ДГКБ № 9 Екатеринбурга 33-летний Сергей Окладников познакомился с семьей ребенка в кришнаитской общине. Мать и отец пострадавшей девочки ходили на собрания более 10 лет, а с прошлого года стали брать с собой дочь.

Первое знакомство врача с девочкой состоялось еще в 10 лет, но чаще появляться на собраниях она начала в возрасте 12 лет. Вскоре он начал общаться со школьницей в интернете и не стал скрывать своих чувств к ней. Мама пострадавшей рассказывала, что Сергей начал задаривать девочку шикарными презентами.

«Он сломал ее. Вскружил ей голову, покупал ей кольца золотые, заваливал подарками. С ним она начала вейп курить. Она еще ребенок, без опыта, а он-то взрослый мужчина, прекрасно все понимал и хладнокровно подбирался к ней. Это просто монстр. Оказалось, что он ее еще в 10 лет заметил, оказывал знаки внимания. Потом два года ждал, когда она станет женственнее», — рассказывала мама пострадавшей девочки.

Брачный обряд

11 января 2025 года медик отвез девочку в коттедж под Екатеринбургом, где провел «брачный обряд», а через неделю потребовал от школьницы «исполнить супружеский долг». Родители узнали об этом и обратились в полицию.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Следствие квалифицировало действия мужчины по ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы, но Верх-Исетский районный суд приговорил Сергея Окладникова только к 12 годам колонии строгого режима. Насильник пытался оправдать свои действия «теплыми отношениями» с ребенком. Разумеется, суд не мог учесть эти доводы.

Хотел сменить статью

Недавно Окладников пытался смягчить обвинение уже в областном суде. Как пишет «КП-Екатеринбург», на суде врач ссылался на внешность жертвы и предлагал переквалифицировать дело на ст. 134 УК (половое сношение с 12–14-летним).

Суд отказал: ребенок не способен давать осознанное согласие. Однако срок ограничения свободы после колонии снижен до одного года и пяти месяцев.

Защита намерена обжаловать вердикт. Интересы подсудимого представляет адвокат Руслан Сунгатулов.

