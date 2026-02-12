Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:16

Насиловали брат, отец и дед: как сестры наказали семью изуверов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Великобритании две сестры на протяжении нескольких лет терпели сексуальное насилие со стороны нескольких членов семьи, включая дедушку и отца. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом громком деле.

Визит к школьному психологу

В январе 2025 одна из двух сестер, обучающихся в школе Западного Сассекса на юге Англии, решилась прервать молчание по поводу насилия, которое она и ее сестра переживают дома. С этим она обратилась к школьному психологу.

Стало известно, что насиловал девочек не один человек. Преступления совершались со стороны отца, деда и двух братьев. Мать тоже жестокого обращалась с девочками.

Вскоре младшая сестра последовала примеру старшей и сообщила о насилии и пренебрежении со стороны родителей. В социальных службах они получили поддержку от специально обученных сотрудников — профильных психологов и соцработников, говорится в пресс-отчете полиции.

42 эпизода

Как только старшая сестра сделала первое заявление, семья предприняла попытку воспрепятствовать ходу следствия. Члены семьи пытались запугать обеих девочек, чтобы заставить их отозвать показания, но их усилия оказались тщетными.

Полиция Сассекса продолжила расследование, и шести родственникам было предъявлено обвинение в совершении 42 преступлений. Судебное разбирательство началось 15 сентября в Королевском суде Хова. На процессе подтвердились 39 из 42 пунктов обвинения.

«На протяжении всего процесса нашим приоритетом, наряду с нашими партнерами, была безопасность этих двух девочек. Я хотел бы поблагодарить их обеих за мужество и стойкость, проявленные ими в ходе расследования», — сказал старший инспектор полиции Эндрю Харбор.

Сроки от 9,5 до 28 лет

6 февраля шестеро обвиняемых предстали перед судом для вынесения приговора. 44-летний отец получил 28 лет лишения свободы за изнасилования и сексуальное насилие над ребенком младше 13 лет. Мать 43 лет была приговорена к 10,5 годам за жестокое обращение, незаконное лишение свободы и воспрепятствование правосудию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дедушка 70 лет был приговорен к девяти годам заключения. Старший брат 24 лет получил дополнительно 3,5 года к уже отбываемому сроку, младший брат 21 года получил 9,5 лет. 49-летний дядя был осужден на три года за попытку помешать следствию.

«Я надеюсь, что этот случай подчеркнет приверженность полиции Сассекса привлечению подобных преступников к ответственности. Если вы сами или кто-то из ваших знакомых подвергается насилию, пожалуйста, сообщите об этом», — заявил Харбор.

Читайте также:

Мальчик водил домой педофила: как наказали растлителя из Roblox

Мать утащила в секту к педофилу? Где ищут пропавших девочек из Петербурга

Дедушка, отец, педофил: челябинка узнала страшную тайну о своей семье

полиция
происшествия
криминал
уголовные дела
Великобритания
Англия
педофилия
инцест
насилие
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Фицо посоветовал властям Нидерландов покурить после критики Словакии
Ветеранам СВО рассказали, как можно стать предпринимателем с новой льготой
Умерла актриса из «Интернов» и «Папиных дочек»
В российских магазинах появилась косметика со вкусом блинов с красной икрой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.