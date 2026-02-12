Насиловали брат, отец и дед: как сестры наказали семью изуверов

В Великобритании две сестры на протяжении нескольких лет терпели сексуальное насилие со стороны нескольких членов семьи, включая дедушку и отца. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом громком деле.

Визит к школьному психологу

В январе 2025 одна из двух сестер, обучающихся в школе Западного Сассекса на юге Англии, решилась прервать молчание по поводу насилия, которое она и ее сестра переживают дома. С этим она обратилась к школьному психологу.

Стало известно, что насиловал девочек не один человек. Преступления совершались со стороны отца, деда и двух братьев. Мать тоже жестокого обращалась с девочками.

Вскоре младшая сестра последовала примеру старшей и сообщила о насилии и пренебрежении со стороны родителей. В социальных службах они получили поддержку от специально обученных сотрудников — профильных психологов и соцработников, говорится в пресс-отчете полиции.

42 эпизода

Как только старшая сестра сделала первое заявление, семья предприняла попытку воспрепятствовать ходу следствия. Члены семьи пытались запугать обеих девочек, чтобы заставить их отозвать показания, но их усилия оказались тщетными.

Полиция Сассекса продолжила расследование, и шести родственникам было предъявлено обвинение в совершении 42 преступлений. Судебное разбирательство началось 15 сентября в Королевском суде Хова. На процессе подтвердились 39 из 42 пунктов обвинения.

«На протяжении всего процесса нашим приоритетом, наряду с нашими партнерами, была безопасность этих двух девочек. Я хотел бы поблагодарить их обеих за мужество и стойкость, проявленные ими в ходе расследования», — сказал старший инспектор полиции Эндрю Харбор.

Сроки от 9,5 до 28 лет

6 февраля шестеро обвиняемых предстали перед судом для вынесения приговора. 44-летний отец получил 28 лет лишения свободы за изнасилования и сексуальное насилие над ребенком младше 13 лет. Мать 43 лет была приговорена к 10,5 годам за жестокое обращение, незаконное лишение свободы и воспрепятствование правосудию.

Дедушка 70 лет был приговорен к девяти годам заключения. Старший брат 24 лет получил дополнительно 3,5 года к уже отбываемому сроку, младший брат 21 года получил 9,5 лет. 49-летний дядя был осужден на три года за попытку помешать следствию.

«Я надеюсь, что этот случай подчеркнет приверженность полиции Сассекса привлечению подобных преступников к ответственности. Если вы сами или кто-то из ваших знакомых подвергается насилию, пожалуйста, сообщите об этом», — заявил Харбор.

