23 октября 2025 в 11:57

В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож

Россияне потратили почти 41,4 млрд рублей на назальные спреи в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне потратили почти 41.4 млрд рублей на покупку назальных спреев в течение 2025 года, пишет Telegram-канал Baza. За последние три года объем продаж этих препаратов вырос на 28,5%. Лидером по продажам стала Москва, где на 10 тыс. человек приходится 18,5 тыс. упаковок, что означает покупку как минимум двух флаконов спрея каждым жителем столицы за 2025 год.

Представители частных хирургических клиник Москвы отметили, что зависимость от назальных средств чаще всего формируется в период болезни, когда пациенты используют капли дольше трех дней и затем не могут от них отказаться. Наиболее проблемными признаны спреи, содержащие ксилометазолин — сильнодействующее вещество, вызывающее быстрое привыкание. Одновременно столичные отоларингологи фиксируют рост интереса к вазотомии носа — хирургической операции, помогающей преодолеть зависимость от сосудосуживающих капель.

Ранее жительница Крыма оказалась на грани смерти после вынужденного прекращения использования назальных капель. 23-летняя девушка перенесла пластическую операцию на носовой перегородке. После хирургического вмешательства у нее развился хронический ринит, для лечения которого она применяла сосудосуживающие препараты. Позже родители пациентки изъяли у нее лекарственное средство. Вскоре после этого ее состояние резко ухудшилось — частота сердечных сокращений снизилась до 40 ударов в минуту. Пострадавшую госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

капли для носа
здоровье
траты
препараты
