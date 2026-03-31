Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 марта 2026 года

Какой сегодня праздник? Памятные даты 31 марта 2026 года
31 марта 2026 года — это дата, полная значимых событий, ярких торжеств и любопытных обычаев, что дает шанс глубже понять историческое и культурное наследие России и прочих государств мира.

Какой сегодня праздник? Мы расскажем, какие необычные даты и церковные торжества выпадают на последний мартовский день, а также какие приметы и обычаи древних славян связаны с 31 марта.

Праздники в России и мире 31 марта 2026 года

В последний день марта во многих странах планеты отмечают Всемирный день резервного копирования. Данный праздник напоминает людям о важности регулярно создавать бэкапы для защиты разнообразной информации от утери и порчи. Традиционно в конце марта в разных государствах проходят обучающие мероприятия, вебинары и акции по повышению осведомленности людей о ценности надежного хранения данных.

Какие православные праздники отмечают 31 марта

Православная церковь 31 марта чтит память святителя Кирилла. Он жил в IV веке и известен как выдающийся богослов, защитник догматов православной веры и создатель множества духовных наставлений.

Он оставил богатое наследие в виде «Огласительных слов», в которых детально излагаются основы христианского вероучения, а также таинства крещения и евхаристии. Святитель Кирилл активно боролся с ересями своего времени, наставлял верующих и стремился укрепить единство Церкви.

Верующие 31 марта ходят на богослужения, читают молитвы о мудрости, духовном просвещении и заступничестве Кирилла.

Традиции и приметы 31 марта

В народе последний день марта называют «Кирилл — дери полоз». Название связано с началом активного таяния снега и ледохода. Согласно народным представлениям, 31 марта земля уже «дерет полоз» саней, поскольку снег становится рыхлым, и зимний транспорт проваливается до земли под собственным весом. Кроме того, считалось, что в этот день реки начинают освобождаться ото льда, а значит, зимники на них становятся опасными для проезда.

Славяне наблюдали за природными явлениями, пытаясь предсказать, какими будут весна и урожай. Например, если лед на реке сходил быстро и бурно, ждали богатый урожай и благополучный год. В Кириллов день также стартовала активная подготовка к весенним полевым работам: крестьяне проверяли инвентарь и чинили хозяйственные постройки.

31 марта в истории

Среди значимых исторических событий, случившихся 31 марта:

  • 1889 — завершено возведение Эйфелевой башни в столице Франции — Париже.
  • 1917 — США официально вступили в Первую мировую войну.

Кто родился и кто умер 31 марта?

В этот день родились известные персоны:

  • Иоганн Себастьян Бах (1685) — великий композитор и музыкант эпохи барокко.
  • Кристофер Уокен (1943) — знаменитый актер.

31 марта ушли из жизни:

  • Исаак Ньютон (1727) — выдающийся физик, а также математик и астроном.
  • Шарлотта Бронте (1855) — известная писательница, автор ставшего классическим романа «Джейн Эйр».

День ангела 31 марта

Свои именины 31 марта справляют Кирилл, Даниил, Трофим и Наталья. С днем ангела традиционно принято поздравлять именинников, желая им здоровья, счастья и духовного благополучия.

Ранее мы рассказывали, что еще можно посадить на рассаду в начале апреля.

Екатерина Метелева
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

