Вербная неделя в 2026 году: запреты, традиции, правила

Шестая седмица Четыредесятницы именуется Вербной и наделена собственными особенными обычаями. До Светлого Христова Воскресения остались считаные дни, поэтому верующим людям надлежит особенно тщательно контролировать собственное поведение, соблюдать все церковные нормы и уважать религиозные запреты. Сегодня узнаем, с какой даты стартует Вербная неделя в 2026 году, на какие числа приходятся самые ключевые дни Вербной седмицы в 2026 году — Лазарева суббота и Вербное воскресенье, какие предписания православным следует соблюдать наиболее строго и какие поблажки в меню допустимы в эти дни.

Какого числа Вербная неделя начнется в 2026 году

Вербное воскресенье — это одно из важнейших церковных торжеств на предстоящей седмице — находится в списке переходящих религиозных дат, ежегодно празднуется в разные числа и высчитывается от даты начала Великого поста. В текущем году Вербное воскресенье приходится на 5 апреля, следовательно, сама Вербная неделя берет начало 30 марта.

Для рядовых дней Вербной седмицы не существует закрепленных наименований или литургических традиций, в народной среде их зачастую называют просто вербными: «вербный вторник», «вербный четверг». Следует понимать, что это лишь бытовые наименования и к церковным уставам они не имеют никакого отношения.

Обычно воцерковленные и соблюдающие пост христиане стараются в этот отрезок времени усерднее посещать богослужения, больше часов уделять молитвенному правилу и ревностнее соблюдать библейские заповеди. Заметим, что Вербная неделя иногда может именоваться и иначе. Так, в отдельных областях России ее могут называть:

Цветоносная неделя;

Цветная неделя;

Вербохлест.

Важные дни Вербной недели: Лазарева суббота и Вербное воскресенье

У православных христиан особую значимость имеют два дня Вербной седмицы — суббота и воскресенье, в 2026 году приходящиеся, соответственно, на 4 и 5 апреля. Расскажем о них чуть подробнее.

Лазарева суббота

Лазарева суббота как церковное торжество посвящена напоминанию об одном из чудесных деяний Иисуса Христа, который воскресил своего усопшего приятеля и соратника. Описание этого чуда присутствует во всех канонических жизнеописаниях Спасителя. Так, по свидетельствам сподвижников Христа, когда Лазарь умер, Иисус был слишком далеко и не имел возможности помочь товарищу. К месту погребения покойного он подоспел лишь через четыре долгих дня, когда в жарком климате на теле усопшего уже проступили признаки необратимых изменений. Однако это не остановило Спасителя. Он обратился к Богу с молитвой, и из пещеры мгновенно вышел оживший Лазарь, выглядевший точно так же, как прежде. Поскольку Иисус сумел вернуть к жизни человека даже по прошествии нескольких дней после смерти, это чудо произвело неизгладимое впечатление на его учеников и последователей.

Вербное воскресенье

Данное торжество имеет и иное наименование, которое точнее отражает его смысл, — Вход Господень в Иерусалим. Когда Иисус въезжал в городские ворота, его сторонники приветствовали его пальмовыми ветками, бросая их на землю перед тем, кого почитали как земного Царя. Когда в середине первого тысячелетия нашей эры новая вера пришла в северные регионы, христиане поменяли привычные пальмовые ветви на побеги вербы, которую без труда можно было найти в весеннее время года почти повсеместно. Более того, это одно из растений, которое раньше других пробуждается после зимней стужи, распуская пушистые почки.

Как отмечали Вербную неделю в славянской христианской традиции

Поскольку Вербная седмица по календарю выпадает на время Великого поста, то на нее распространяются главные постные уставы и обычаи. Например, в Вербную неделю воспрещалось:

ругаться и сквернословить;

веселиться;

ставить на стол скоромную пищу;

охотиться;

употреблять алкоголь;

делить ложе с супругом;

заниматься рукоделием;

затевать генеральную уборку.

Действовали в дни Вербной недели и особые ограничения в пище. Так, в понедельник, среду и пятницу постящимся предписывалось придерживаться принципов сыроедения, во вторник и четверг на столе разрешалась горячая постная еда без использования какого-либо масла. А вот в Лазареву субботу и в Вербное воскресенье в честь праздников в пищу позволялось добавлять растительное масло, а также ставить на стол рыбные блюда и икру. Во время причастия верующие также имели возможность испить немного кагора, символизирующего кровь Христову.

Впрочем, в продолжение всей Вербной недели православные не были обязаны соблюдать каких-то особенных правил, а вот в Лазареву субботу повелось ходить в лес, чтобы наломать вербных веток. Их несли с собой в церковь для освящения во время Всенощного бдения, которым заканчивалась суббота и начинался самый важный день Вербной недели.

Само Всенощное бдение в храмах является символическим изображением Входа Господа в Иерусалим, и верба в руках молящихся олицетворяет собой пальмовые ветви. После службы верующие уносили освященную вербу домой и украшали ветками образа в божнице. Также было заведено слегка стегать друг друга этими букетиками, чтобы верба принесла каждому человеку здравие и благополучие.

Бытовали и некоторые фольклорные приметы и обычаи, связанные с вербой:

юной бесплодной женщине советовали съесть несколько вербных почек, чтобы скорее зачать ребенка;

веточками вербы особенно усердно хлестали малых детей, чтобы уберечь их от бесовской силы и дурного глаза;

распустившиеся вербные сережки целители применяли как лекарство от жара и для повышения иммунитета;

помимо красного угла, освященные в церкви прутики вербы клали над дверной притолокой, чтобы уберечь жилище от грозовых разрядов;

для скотины замешивали теплую похлебку, в которую добавляли вербные почки: верилось, что после поедания такого корма животное не заблудится.

