Мед в Великий пост: можно ли есть? Чем полезен, кому запрещен?

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великий пост не только долго длится, но и отличается особой строгостью. В некоторые дни в пищу запрещено употреблять даже продукты, прошедшие термическую обработку. Однако именно это, самое жесткое, правило не распространяется на мед — продукт, который издревле считался лакомством. Узнаем, можно ли во время Великого поста употреблять в пищу мед, чем полезен и кому стоит быть осторожнее с этим продуктом.

Можно ли постящимся есть пчелиный мед?

Ответ — да. Мед не относится к животным продуктам, поскольку содержит растительные компоненты. Более того, употребление во время поста в пищу меда помогает постящимся насыщать организм полезными микро- и макроэлементами, которые в обычное время они получают из животной пищи. Это позволяет избежать авитаминозов и общего истощения организма. Кроме того, благодаря сладкому вкусу мед помогает организму вырабатывать гормон радости — эндорфин, а значит, и аскеза верующими переносится легче.

Отметим, что все эти правила распространяются на мирян. Для духовенства пост бывает более строгим, поэтому прием в пищу меда для монахов или служителей Церкви может быть запрещен.

Сорта меда: их преимущества и потенциальный вред для здоровья

О целебных свойствах меда знали еще лекари в Древнем Египте. Научно доказано, что мед обладает многими лечебными свойствами, его активно применяют в медицине и косметологии. Разные виды меда содержат такие вещества, как:

  • витамины B, C, E (особенно в светлых сортах);
  • кальций;
  • калий;
  • натрий;
  • фосфор;
  • сера;
  • цинк;
  • медь;
  • йод;
  • железо (в больших количествах в темных сортах) ;
  • флавоноиды.

Липовый мед, например, известен своим потогонным эффектом и способностью снижать температуру тела. Он также способствует укреплению сетчатки глаза и улучшает состояние кожи, помогает устранить воспалительные процессы в кишечнике.

Гречишный мед, обладая высоким содержанием железа, рекомендован при анемии. Он также полезен весной, когда наблюдается авитаминоз, и помогает сократить воспалительные реакции в организме.

Падевый мед известен своим успокаивающим действием, поэтому его стоит употреблять перед сном в стрессовые периоды. Он также нормализует артериальное давление и положительно влияет на сосуды головного мозга.

Кипрейный мед обладает противопростудными свойствами и способен помогать при воспалениях, также он может быть полезен женщинам в период кормления грудью. Однако следует учитывать, что он может понижать свертываемость крови, поэтому перед его употреблением всегда стоит проконсультироваться с врачом.

Нельзя забывать и о высокой калорийности меда. Даже натуральный продукт, собранный в экологически чистых регионах, может принести как пользу, так и вред. Поэтому мед не рекомендуется употреблять грудным детям, аллергикам, диабетикам и людям с избыточным весом.

Как правильно употреблять мед

Чтобы мед не потерял полезных свойств, следует соблюдать несколько простых правил его употребления. Например, его нельзя нагревать. Если мед очень загустел и его невозможно извлечь из емкости, можно растопить продукт на водяной бане. Однако даже при таком щадящем способе нагрева часть полезных качеств непременно пропадет. Даже с чаем мед едят вприкуску, чтобы горячий напиток не лишил его полезных свойств.

С медом можно приготовить на скорую руку простой и сытный десерт: горсть орехов залить медом и посыпать корицей. Такой перекус быстро насытит организм и даст необходимую ему энергию.

