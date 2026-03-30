30 марта 2026 в 00:05

Приметы 30 марта — Алексей Теплый: что сделать для хорошего урожая?

Приметы 30 марта Приметы 30 марта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В народном календаре 30 марта — это один из самых мокрых весенних дней. Дата посвящена памяти Алексея, человека Божия, которого в народе прозвали Теплым. В 2026 году этот день совпадает с пиком таяния снегов, когда зима окончательно сдает свои позиции. В народе говорили: «Алексей — из каждого сугроба ручей». Считалось, что талые воды в этот день обладают особой очищающей силой, способной унести с собой все зимние горести, накопившиеся за долгие месяцы холодов. Потому и радовались крестьяне: весна вступала в полную силу, и вместе с потоками воды уходили болезни, печали и тяготы уходящего сезона.

Погодные приметы на Алексея, 30 марта

  • Если на Алексея тепло и солнечно — весна будет дружной, а лето — умеренно жарким и ягодным.

  • Бурное снеготаяние и широкие ручьи — к хорошему сенокосу и богатому урожаю зерна.

  • Появились первые цветы мать-и-мачехи — апрель будет очень теплым и солнечным.

  • Если 30 марта еще лежит снег и не тает — в апреле возможны возвраты сильных холодов.

Приметы о природе и птицах 30 марта

  • Слышно пение овсянки — весна окончательно закрепилась, морозов больше не будет.

  • Если на Алексея еще не прилетели журавли — весна затянется, а тепло будет приходить рывками.

  • Пчеловоды выносят ульи на улицу — если в этот день выпустить пчел, они соберут самый целебный мед.

  • Дикие гуси летят высоко — скоро начнется сильное половодье.

Что можно и нужно делать 30 марта

  • Собирать талую воду. В старину верили, что вода из чистых ручьев 30 марта исцеляет болезни. Ею умывались для красоты и кропили углы в доме для мира.

  • Заниматься подготовкой семян. Считалось, что если на Алексея Теплого вынести семена на улицу продышаться, они дадут самый крепкий урожай.

  • Ходить в гости к родителям. День благоприятен для семейных посиделок. Верили, что доброе слово, сказанное старшим в этот день, приносит удачу.

  • Готовить напитки из меда. Традиционным угощением был узвар или медовуха, символизирующие сладость будущей жизни.

  • Покупать новую одежду. Вещи, купленные на Алексея, считались счастливыми и долго служили владельцу.

Что нельзя делать 30 марта

  • Давать в долг деньги и вещи (особенно семьям с младенцами). Самый строгий запрет дня! Верили, что вместе с деньгами можно отдать счастливую долю ребенка.

  • Начинать новые дела до полудня. Считалось, что утро Алексея предназначено для завершения старого. Новые проекты, начатые в первой половине дня, могут «уплыть» вместе с ручьями.

  • Садиться в сани. К 30 марта сани окончательно убирали. Тот, кто решит прокатиться в этот день, рискует проехать свою удачу мимо дома.

  • Ссориться с женщинами. Конфликт с женщиной на Алексея Теплого мог привести к затяжному безденежью для мужчины.

  • Есть мясо и молочные продукты (если соблюдается пост). В народном сознании Алексей Теплый — день духовного очищения, поэтому излишества в еде не приветствовались.

Анастасия Фомина
А. Фомина
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

