Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 11:59

Дуров призвал держаться подальше от Франции

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Основатель Telegram Павел Дуров в социальной сети X посоветовал держаться подальше от Франции. Так он отреагировал на пост пользователя, который опубликовал шуточное изображение с призывом «уехать» из страны после посещения Эйфелевой башни.

Плохое соотношение риска и выгоды. Список из одного пункта: 1. Держитесь подальше, — написал бизнесмен.

Дуров известен своими резкими высказываниями в адрес Франции. Он неоднократно утверждал, что эта страна является единственной в мире, где социальные сети преследуются уголовно за предоставление людям свободы общения. Почти полтора года назад основателя Telegram арестовали во Франции.

Ранее Дуров предложил оплатить процедуру ЭКО для женщин, желающих родить от него ребенка. Программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве, однако представитель предпринимателя опровергла его прямое финансовое, управленческое или операционное участие в деятельности учреждения. Несмотря на первоначальное согласие, клиника впоследствии отказалась от интервью, сославшись на требование основателя Telegram.

Павел Дуров
Франция
Telegram
бизнесмены
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты новые детали нападения восьмиклассницы на школу в Красноярске
Россиянка пережила клиническую смерть после купания в море в Таиланде
Девочку с ножом из красноярской школы доставили на допрос
Политолог ответил, как украинцы без боя могут свергнуть Зеленского
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.