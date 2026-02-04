Дуров призвал держаться подальше от Франции

Основатель Telegram Павел Дуров в социальной сети X посоветовал держаться подальше от Франции. Так он отреагировал на пост пользователя, который опубликовал шуточное изображение с призывом «уехать» из страны после посещения Эйфелевой башни.

Плохое соотношение риска и выгоды. Список из одного пункта: 1. Держитесь подальше, — написал бизнесмен.

Дуров известен своими резкими высказываниями в адрес Франции. Он неоднократно утверждал, что эта страна является единственной в мире, где социальные сети преследуются уголовно за предоставление людям свободы общения. Почти полтора года назад основателя Telegram арестовали во Франции.

Ранее Дуров предложил оплатить процедуру ЭКО для женщин, желающих родить от него ребенка. Программа реализуется совместно с одной из клиник в Москве, однако представитель предпринимателя опровергла его прямое финансовое, управленческое или операционное участие в деятельности учреждения. Несмотря на первоначальное согласие, клиника впоследствии отказалась от интервью, сославшись на требование основателя Telegram.