04 февраля 2026 в 13:12

Вскрылись неожиданные подробности о буллинге в красноярской школе

Красноярская школа уже получала предостережение за игнорирование буллинга

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Красноярская школа, в которой ученица закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него, уже получала в 2026 году предостережение об игнорировании буллинга в подростковой среде, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, замечание руководству школы было направлено со стороны регионального министерства образования.

В материале говорится, что поводом для предостережения послужило снятое в школе видео, на котором второклассник избивал сверстника, пока учитель спокойно наблюдал за дракой со стороны. Также канал пишет, что в 2022 году в этой школе произошел скандал, когда в детских туалетах повесили камеры видеонаблюдения. После вмешательства прокуратуры устройства пришлось снять.

По информации издания, в этом году руководство школы потратило 14 млн рублей на системы безопасности. Однако, отмечает канал, они не смогли помешать школьнице, которая пришла в учреждение с горючей жидкостью и молотком.

Ранее одна из школьниц рассказала NEWS.ru, что девочка, которая подожгла своего одноклассника, начала бить молотком по головам спасающихся от пожара учеников. По ее словам, у обвиняемой были напряженные отношения со сверстниками и педагогическим составом.

