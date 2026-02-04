Охрана за 15 млн рублей не спасла учеников от школьницы-поджигательницы Школа заключила договор с ЧОП на 15 млн рублей до нападения ученицы с молотком

Школа в Красноярске, где восьмиклассница устроила пожар и напала на других учеников с молотком, заключила договор на охрану на 14 млн 715 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 24 декабря прошлого года «Комплекс Покровский», в который входило несколько учебных заведений, в том числе и школа №153, заключил соответствующее соглашение.

Ранее сообщалось об увеличении числа пострадавших в красноярской школе, где девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него, до шести человек. В результате ее нападения, помимо детей, также пострадала учительница. По данным регионального МВД, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

До этого несовершеннолетний ученик французского колледжа напал с ножом на 60-летнюю учительницу изобразительного искусства после нескольких замечаний. В результате преподавательницу пометили в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Инцидент произошел утром во вторник, 3 февраля, в колледже «Гишар» в коммуне Санари-сюр-Мер (департамент Вар).